Atp Eastbourne su Sky: al via Sinner e Sonego

Dal 20 al 25 giugno ultimo appuntamento su erba prima di Wimbledon. In campo due italiani: Jannik Sinner (che debutterà al secondo turno contro Cerundolo o Paul) e Lorenzo Sonego. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Da lunedì 20 a sabato 25 giugno su Sky appuntamento in diretta con il torneo maschile ATP 250 “Rothesay International” di Eastbourne. Dopo il Queen’s di Londra, vinto da Matteo Berrettini, ancora un evento su erba in Inghilterra, a precedere l’inizio dell’atteso torneo di Wimbledon. L'ATP 250 dell'East Sussex andrà in onda su Sky Sport Tennis (canale di riferimento), Sky Sport Uno e anche in streaming su NOW, con le telecronache affidate a Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi e Fabio Tavelli, affiancati nel commento da Stefano Pescosolido.

Gli italiani: al via Sinner e Sonego leggi anche Sinner, Darren Cahill nel team: è il super coach Sono due gli italiani nel main draw di Eastbourne. I riflettori saranno puntati su Jannik Sinner, testa di serie numero 2 del torneo, al rientro in gara dopo l'infortunio rimediato al Roland Garros. L'appuntamento segnerà l'ingresso del super coach Darren Cahill nel team dell'altoatesino, una nuova figura per alzare ancor di più l'asticella. Sinner debutterà al secondo turno contro il vincente del match tra Cerundolo e Paul. In tabellone anche Lorenzo Sonego, al terzo torneo stagionale su erba dopo Stoccarda e il Queen's. Il torinese esordirà contro l'australiano James Duckworth, proveniente dalle qualificazioni.

Il tabellone: Norrie testa di serie n° 1 A Eastbourne il primo favorito sarà Cameron Norrie. Il britannico vuole dimenticare il torneo del Queen's dove è stato eliminato al primo turno da Dimitrov. Norrie, così come Sinner (n. 2 del seeding), Fritz (n. 3) e Schwartzman (n. 4), accede direttamente al secondo turno. In tabellone anche Alex De Minaur, vincitore a Eastbourne lo scorso anno, e il giovane Holger Rune, al secondo torneo in carriera su erba dopo Halle. Il danese giocherà al primo turno contro la wild card Ryan Peniston, sorpresa al Queen's dove è arrivato ai quarti di finale.