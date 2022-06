L'ATP apre al coaching: il via dopo Wimbledon

L'ATP apre ufficialmente al coaching, il dialogo in campo tra il giocatore e il proprio allenatore. Una vera e propria rivoluzione alle porte nel circuito maschile che prenderà il via da lunedì 11 luglio, il giorno dopo la fine di Wimbledon. Come annunciato dall'ATP, sarà una fase sperimentale di sei mesi dove il tennista potrà comunicare con il suo coach nel corso del match. Questo, però, con delle rigide regole da rispettare. Il coaching sarà consentito anche agli US Open e alle ATP Finals. Alla fine di questo periodo, l'ATP valuterà attentamente se includere il coaching anche nelle prossime stagioni.