La statunitense è tornata in campo 357 giorni dopo l'ultima volta nel torneo di doppio al WTA 500 di Eastbourne, in coppia con la tunisina Ons Jabeur. Al primo turno hanno battuto in rimonta la spagnola Sorribes Tormo e la ceca Bouzkova. Sorrisi e classe immutata per Serena che giocherà Wimbledon grazie a una wild card

