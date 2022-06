Impresa di Andrea Vavassori, che conquista per la prima volta un posto nel tabellone principale di Wimbledon: battuto nel turno decisivo delle qualificazioni il ceco Kolar. Niente da fare per Seppi, che manca la 17^ partecipazione nel main draw dello Slam londinese. Eliminato anche Caruso, che cede alla prima testa di serie, Zapata Miralles. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 27 giugno

Chiuse le qualificazioni a Wimbledon , terzo Slam del 2022, al via il 27 giugno all’All England Club. Diventano sei i rappresentanti nel tabellone maschile: oltre a Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, si è aggiunto Andrea Vavassori . Venerdì il sorteggio dei tabelloni, lunedì al via con i primi match: tutto in diretta su Sky Sport .

Vavassori batte Kolar: prima volta a Wimbledon per il torinese

Impresa di Andrea Vavassori, che entra per la prima volta in carriera nel tabellone principale di Wimbledon e di uno Slam in singolare. Il torinese, n.255 del ranking, ha battuto in rimonta il ceco Zdenek Kolar, n.120 ATP e quarta testa di serie delle “quali”. 6-7, 7-6, 6-1, 7-6 i parziali per Vavassori in tre ore e mezza di partita. Classe 1995, Vavassori è un ottimo doppista (attualmente n°77 del ranking) e proprio in questa specialità ha già disputato cinque Slam. A livello ATP ha vinto il Sardegna Open, torneo 250 disputato lo scorso anno, in coppia con l'amico Lorenzo Sonego.