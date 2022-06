Arriva la tanto sospirata prima vittoria sull'erba da professionista per Jannik Sinner. La testa di serie n°10 si qualifica al 2° turno di Wimbledon grazie al successo in quattro set sullo svizzero Stan Wawrinka. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

La prima vittoria non si scorda mai, se è a Wimbledon anche meglio. Jannik Sinner vola al 2° turno del Championships e lo fa battendo un ex campione Slam come Stan Wawrinka. 7-5, 4-6, 6-3, 6-2 il punteggio per la decima testa di serie, che dopo due set piuttosto sofferti, è uscito alla distanza facendo valere potenza e precisione. Per Sinner si tratta della prima vittoria da professionista sul circuito ATP sull'erba, la prima ovviamente anche sui prati dell'All England Club. Il cammino non è proibitivo per l'altoatesino, che al secondo turno attende uno tra Ymer e Altmaier.