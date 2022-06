Wimbeldon, il torneo in diretta esclusiva su Sky

La 135^ edizione di Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky e NOW: fino a 9 canali dedicati e oltre 400 ore di programmazione live, anche su Sky Sport 4K. E con lo Split Screen sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Su skysport.it una copertura completa del torneo con fotogallery, video, approfondimenti e liveblog IL TABELLONE DI WIMBLEDON Condividi

Dal 27 giugno al 10 luglio, il grande tennis si dà appuntamento a Londra per il torneo di Wimbledon, il più famoso, prestigioso e importante evento tennistico su erba al mondo, terzo Slam della stagione, da seguire in diretta esclusiva su Sky e NOW. I campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club londinese sono pronti ad ospitare la 135^edizione del The Championships, che culminerà con le finali per il titolo femminile (sabato 9 luglio) e maschile (domenica 10 luglio).

Su Sky Sport 400 ore live e 9 canali dedicati! leggi anche Wimbledon, le teste di serie: Berrettini n° 8 Su Sky Sport oltre 400 ore di programmazione live e la copertura totale degli incontri degli italiani. In tutto saranno ben 9 i canali dedicati all’evento, oltre a Sky Sport 4K 6 canali Sky Sport, dal 252 al 257 , saranno nominati Wimbledon 1 (anche in 4K), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6 e saranno canali verticali dedicati ai campi principali (Campo Centrale, Campo n.1, Campo n.2, e gli altri da definire in base al programma delle giornate).

, saranno nominati Wimbledon 1 (anche in 4K), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6 e saranno canali verticali dedicati ai campi principali (Campo Centrale, Campo n.1, Campo n.2, e gli altri da definire in base al programma delle giornate). Sky Sport Tennis (205) sarà il canale guida dell'evento, con i match più importanti e con gli studi dedicati fino a quello conclusivo di fine giornata. Sky Sport Tennis farà da “guida” per non perdere nulla dell’evento, dando indicazioni – anche attraverso pop-up grafici – su tutto ciò che starà succedendo sui canali dedicati.

(205) sarà il dell'evento, con i match più importanti e con gli studi dedicati fino a quello conclusivo di fine giornata. Sky Sport Tennis farà da “guida” per non perdere nulla dell’evento, dando indicazioni – anche attraverso pop-up grafici – su tutto ciò che starà succedendo sui canali dedicati. Sky Sport Uno sarà largamente dedicato a Wimbledon e trasmetterà gli incontri del Campo Centrale.

sarà largamente dedicato a Wimbledon e trasmetterà gli incontri del Campo Centrale. Sky Sport Arena seguirà, invece, il Campo n. 1, quando il canale non sarà occupato da altri eventi. Con lo Split Screen segui due partite in contemporanea E non è tutto, perché grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono Wimbledon.

La squadra tennis di Sky Elena Pero e Paolo Bertolucci commenteranno da Londra i match del Campo Centrale. La squadra tennis di Sky sarà completata da Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Paolo Aghemo, Paolo Ciarravano, Alessandro Lupi, Dario Massara, Andrea Paventi, Dalila Setti, Fabio Tavelli e Federico Zancan, alle telecronache, mentre al commento si alterneranno Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Stefano Pescosolido, Laura Garrone, Gianluca Pozzi, Marco Crugnola, Fabio Colangelo e Nicolò Cotto.

Studi, rubriche e highlights Inoltre, tutti i giorni, prima e dopo la chiusura di ogni giornata, alle 14 e alle 22, appuntamento con “Studio Wimbledon”, condotto da Eleonora Cottarelli, per il resoconto delle partite del giorno, le news, le analisi, i commenti, le curiosità e altro ancora, con Stefano Meloccaro, Filippo Volandri e Paolo Lorenzi in collegamento da Londra. Wimbledon: The Insider Senza dimenticare “Wimbledon: The Insider”, tutte le sere dalle 22.30, affidato a Stefano Meloccaro in compagnia di Paolo Lorenzi, per raccontare dall’All England Lawn Tennis and Croquet Club il dietro le quinte del torneo londinese, anche con immagini e interviste esclusive. E infine, a seguire, “Highlights Show Wimbledon” con le sintesi dei match più importanti della giornata. Waiting for Wimbledon Dal tardo pomeriggio di domenica 26 giugno (con passaggi previsti su Sky Sport 24 alle 17.45, 21.15 e 22.45, Sky Sport Uno alle 17 e Sky Sport Tennis lunedì 27 giugno alle 11.45) lo speciale “Waiting for Wimbledon”, con Stefano Meloccaro, racconterà la vigilia del torneo, fra attualità e storia. Quest’anno fra l’altro si celebrano i 100 anni del Campo Centrale di Church Road.

Su skysport.it una copertura completa Interviste, commenti, notizie, aggiornamenti in tempo reale e tanto altro anche su Sky Sport 24, sui canali social ufficiali di Sky (#SkyTennis), tramite l’APP di Sky Sport e sul sito skysport.it, con una copertura completa del torneo con fotogallery, video, highlights, i top colpi, gli approfondimenti dei talent tennis, il liveblog degli italiani e dei match più importanti e tanto altro.

I migliori tennisti e tanti azzurri leggi anche Wimbledon, ci siamo: lunedì 27 comincia lo show A parte i tennisti russi e bielorussi e lo svizzero Roger Federer, tutti i migliori giocatori al mondo saranno presenti a Wimbledon, compreso l’italiano Matteo Berrettini, reduce dalle vittorie sull’erba di Stoccarda e su quella del Queen’s, che proverà ad arrivare di nuovo in finale, dopo quella persa lo scorso anno di fronte al serbo Novak Djokovic, che da lunedì difenderà il titolo conquistato nelle ultime tre edizioni disputate (nel 2020 non si è giocato a causa della pandemia). Viste le assenze del russo Daniil Medvedev e del tedesco Alexander Zverev, rispettivamente primo e secondo nel ranking mondiale, proprio il serbo sarà la testa di serie numero uno del torneo, mentre Berrettini sarà la numero otto. Saranno del torneo anche gli spagnoli Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, il norvegese Casper Ruud, il greco Stefanos Tsitsipas, il canadese Felix Auger-Aliassime, il polacco Hubert Hurkacz e il britannico Cameron Norrie. Tra le teste di serie anche altri due italiani Jannik Sinner, numero 10, e Lorenzo Sonego, 28. Nel femminile 5 le tenniste italiane nel tabellone principale In campo femminile, il seeding è guidato dalla numero uno del ranking mondiale, la polacca Iga Swiatek, e tra le favorite figurano anche l’estone Anett Kontaveit, la tunisina Ons Jabeur, la spagnola Paula Badosa e la greca Maria Sakkari. Tra le teste di serie figurano anche le italiane Camila Giorgi, numero 21, e Martina Trevisan, 22. Sono 11 in tutto gli italiani ammessi al tabellone principale, 6 uomini e 5 donne; oltre a Berrettini, Sinner, Sonego, Giorgi e Trevisan, gli altri sono Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori, nel maschile, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Elisabetta Cocciaretto, nel femminile. Nonostante la decisione dell’ATP e della WTA di non assegnare punti in questa edizione, di sicuro lo spettacolo non mancherà nel tempio del tennis, “Dove tutto diventa possibile!”

La programmazione in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW Lunedì 27 giugno dalle 12 alle 22: Prima giornata, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

dalle 12 alle 14: Prima giornata, Sky Sport Uno

ore 14: “Studio Wimbledon”, Sky Sport 24 e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 22: Prima giornata, Sky Sport

ore 22: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30:“Wimbledon: The Insider”, Sky Sport Tennis Martedì 28 giugno dalle 12 alle 22: Seconda giornata, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

ore 14: “Studio Wimbledon”, Sky Sport 24 Sky Sport 24 e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 22: Seconda giornata, Sky Sport Uno

ore 22: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30:“Wimbledon: The Insider”, Sky Sport Tennis Mercoledì 29 giugno dalle 12 alle 22: Terza giornata, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

ore 14: “Studio Wimbledon”, Sky Sport 24 e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 22: Terza giornata, Sky Sport Uno

ore 22: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30, “Wimbledon: The Insider”, Sky Sport Tennis Giovedì 30 giugno dalle 12 alle 22: Quarta giornata, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

ore 14: “Studio Wimbledon”, Sky Sport 24 e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 22: Quarta giornata, Sky Sport Uno

ore 22: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30: “Wimbledon: The Insider”, Sky Sport Tennis Venerdì 1° luglio dalle 12 alle 22: Quinta giornata, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

ore 14: “Studio Wimbledon”, Sky Sport 24 e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 22: Quinta giornata, Sky Sport Uno

ore 22: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30: “Wimbledon: The Insider”, Sky Sport Tennis Sabato 2 luglio dalle 12 alle 22: Sesta giornata, Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 14: Sesta giornata, Sky Sport Uno

ore 14: "Studio Wimbledon”, Sky Sport 24 e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 16: Sesta giornata, Sky Sport Uno

dalle 17.15 alle 22: Sesta giornata, Sky Sport Uno

ore 22: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30: “Wimbledon: The Insider”, Sky Sport Tennis Domenica 3 luglio dalle 12 alle 22: Settima giornata, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

dalle 12 alle 14: Settima giornata, Sky Sport Uno

ore 14: “Studio Wimbledon”, Sky Sport 24 e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 16: Settima giornata, Sky Sport Uno

dalle 18 alle 22: Settima giornata, Sky Sport Uno

ore 22: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30: “Wimbledon: The Insider”, Sky Sport Tennis Lunedì 4 luglio dalle 12 alle 22: Ottava giornata, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

dalle 12 alle 14: Ottava giornata, Sky Sport Uno

ore 14: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 22: Ottava Giornata, Sky Sport Uno

ore 22: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30: “Wimbledon: The Insider”, Sky Sport Tennis Martedì 5 luglio dalle 12 alle 22: Nona giornata, Sky Sport Tennis (dalle 14 anche su Arena)

dalle 12 alle 14: Nona giornata, Sky Sport Uno

ore 14: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

dalle 14.30 alle 22: Nona Giornata, Sky Sport Uno

ore 22: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30: “Wimbledon: The Insider”, Sky Sport Tennis Mercoledì 6 luglio dalle 12 alle 22: Decima giornata, Sky Sport Tennis (dalle 14 anche su Arena)

dalle 12 alle 14: Nona giornata: Sky Sport Uno

ore 14: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis

dalle 14 alle 20: Decima giornata, Sky Sport Uno

ore 22, “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30, “Wimbledon: The Insider”, Sky Sport Tennis Giovedì 7 luglio ore 14: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 14.30: Prima semifinale femminile, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 16.30: Seconda semifinale femminile Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 18.30: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Uno

ore 18.30: Finale doppio misto, Sky Sport Tennis (dalle 19 anche Sky Sport Uno)

a seguire: Studio Wimbledon”, Sky Sport Uno

ore 21: “Wimbledon: The Insider”, Sky Sport Tennis Venerdì 8 luglio ore 14:“Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis

ore 14.30: Prima semifinale maschile, Sky Sport Tennis

ore 17.30: Seconda semifinale maschile, Sky Sport Tennis

a seguire: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis

ore 21: “Wimbledon: The Insider”, Sky Sport Tennis Sabato 9 luglio ore 14.30: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis

ore 15: Finale singolare femminile, Sky Sport Tennis

a seguire: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis

ore 18: Finale doppio maschile, Sky Sport Tennis

ore 21: “Wimbledon: The Insider”, Sky Sport Tennis Domenica 10 luglio ore 14.30: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis

ore 15: Finale singolare maschile, Sky Sport Tennis

a seguire: “Studio Wimbledon”, Sky Sport Tennis

ore 17.30: Finale doppio femminile, Sky Sport Tennis

ore 21: “Wimbledon: The Insider”, Sky Sport Tennis Wimbledon è disponibile su Sky Go, anche in HD.