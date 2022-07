La funzione di Sky Q permette ai clienti Sky via satellite di non dover scegliere se seguire la gara di Formula 1 o il match dell'azzurro agli ottavi di finale di Wimbledon, entrambi in programma a metà pomeriggio. Ecco come funziona

Su Sky è una domenica di grandi appuntamenti per gli appassionati di sport. Da una parte il gran premio di Formula 1 a Silverstone con la Ferrari in pole position grazie a Carlos Sainz; dall'altra l'incontro di Jannik Sinner agli ottavi di finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz. Il GP scatterà alle ore 16.00, quasi in contemporanea dovrebbe iniziare anche l'incontro del tennista azzurro, il secondo in programma dalle 15.00 sul Campo Centrale dell'All England Club . Ma non dovete scegliere cosa vedere e cosa registrare. Grazie alla funzione Split Screen , i clienti Sky Q via satellite potranno vedere contemporaneamente i due eventi in diretta sullo stesso schermo. Lo Split Screen è disponibile premendo il tasto verde del telecomando Sky.

Tra circuito e campo

Appena 132 km separano il circuito di Silverstone dall'All England Club. La Ferrari insegue una vittoria che nel Regno Unito manca dal 2018, quando Sebastian Vettel trionfò davanti a Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Oggi Carlos Sainz andrà a caccia del primo successo in carriera, ma dovrà fare i conti con Max Verstappen (scatterà al suo fianco in prima fila) e la coppia Leclerc-Hamilton in seconda fila. Una prima volta che sogna anche Jannik Sinner, mai approdato ai quarti ai Championships. Il GP sarà in onda su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming NOW; il match di Sinner sarà in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.