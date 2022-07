Wimbledon, le partite di oggi su Sky Sport

A Wimbledon si chiude oggi il programma dei quarti di finale. Promette spettacolo, come sempre, l'australiano Kyrgios che affronta il sorprendente cileno Garin. Sfida complicata per Nadal, che se le vedrà sul Centrale con un ispirato Fritz. Nel tabellone femminile impegni per Halep e Tomljanovic. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport dedicati e in streaming su NOW