Nell'anno del veto agli atleti russi di partecipare a Wimbledon a causa del conflitto in Ucraina, spicca il caso di Elena Rybakina, che si gioca un posto in finale con Simona Halep. La 23enne, nata a Mosca, gioca infatti sotto bandiera kazaka. Ecco la sua storia. Wimbledon in diretta su Sky e in streaming su NOW Condividi

Una nativa di Mosca pronta a vincere Wimbledon. Sembra uno scherzo orchestrato dal destino e invece Elena Rybakina, russa di origine, ma formalmente kazaka, proverà a prendersi lo scalpo anche di Simona Halep per diventare la finalista che i Championships non avrebbero mai voluto. Testa di serie numero 17 nel torneo, con un piano tattico duttile sull’erba in termini di servizio e dritto, ma meno pratico nel cercare lo slice e il chop, Elena non è favorita, ma neanche così “underdog”, ossia già sconfitta da pronostico, per stringere tra le mani il trofeo Venus Rosewater.

La storia di Rybakina vedi anche Clijsters, passante in tweener (quasi) capolavoro Se nel tennis mettere a segno tanti ace, vuol dire quasi partire da 15-0 in un game. La Rybakina ha ereditato in dote fin da subito questa fortuna: troppo alta per continuare con la ginnastica artistica o il pattinaggio sul ghiaccio, Elena, la bambina di sei anni, ha preso in mano la racchetta e si è immediatamente sentita nel proprio habitat naturale. E in lei, in realtà, vive anche un po’ d’Italia: nel 2017, un attimo prima di debuttare nel circuito maggiore, Elena conquistò il Trofeo Bonfiglio sconfiggendo in finale un’altra giovane promessa il cui nome oggi non è sconosciuto: Iga Swiatek. Ai tempi la Rybakina era ancora schedata come russa: diventerà kazaka dodici mesi dopo, ingolosita dalla possibilità di essere maggiormente seguita da una federazione tutta per lei. E, già prima di Wimbledon, la scelta si era rivelata fortunata: da giugno 2019 a febbraio 2020, il bilancio dice sei finali, di cui due in WTA 500, anche se entrambe perse, e due titoli, nei WTA 250 di Bucarest (luglio 2019) e Hobart (gennaio 2020).

Alti e bassi leggi anche I 100 anni del Centrale, un film a cielo aperto Nel momento in cui, Elena, con il volto serioso e di ghiaccio, stava in piedi di fianco a una sorridente Simona Halep a Dubai, non poteva però immaginare che la propria carriera avrebbe subito un brusco stop, non per infortunio, ma per coincidenze e casualità indipendenti dalla propria volontà. L’impressione è che la pausa di quattro mesi per fronteggiare l’emergenza coronavirus abbia rallentato la crescita di una giocatrice che era al varco per l’ingresso in top ten e che da lì in poi è sempre stata brava, ma non bravissima. Due le beffe più brucianti per la Rybakina nel 2021. La prima: il quarto di finale al Roland Garros perso 9-7 al terzo set contro una Anastasia Pavlyuchenkova all’ultima chiamata in uno Slam, in una partita in cui la kazaka ha commesso doppio fallo sotto di match point dopo un’intera partita passata a sentire meglio il dritto e il rovescio meglio della russa. La seconda: il quarto posto alle Olimpiadi un mese dopo, al termine di un percorso in cui Elena ha sprecato sette match point in semifinale contro Belinda Bencic e dilapidato un 6-1 di vantaggio nella finale per il bronzo contro Elina Svitolina. Quarto di finale, quarto posto, quattro: una sequenza numerica simile e diversa allo stesso tempo. Quattro, come le giocatrici rimaste in gara a Wimbledon.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Tennis C'è Beckham a Wimbledon: tutti i Vip al Royal Box Dopo i principi William e Kate, che martedì avevano assistito al match tra Sinner e Djokovic, oggi a Wimbledon è comparso anche David Beckham. Ecco tutti i Vip che finora hanno fatto la loro comparsa nel celebre Royal Box del Campo Centrale. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW WIMBLEDON UNCOVERED IN LIVE STREAMING - RISULTATI LIVE KATE MIDDLETON (Duchessa di Cambridge) PRINCIPE WILLIAM (Duca di Cambridge ed erede al trono) La coppia reale ha assistito al match tra Sinner e Djokovic di martedì