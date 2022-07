Tennis

Dopo i principi William e Kate, che martedì avevano assistito al match tra Sinner e Djokovic, oggi a Wimbledon è comparso anche David Beckham. Ecco tutti i Vip che finora hanno fatto la loro comparsa nel celebre Royal Box del Campo Centrale. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW WIMBLEDON UNCOVERED IN LIVE STREAMING - RISULTATI LIVE