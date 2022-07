Oggi il ritorno in campo di Berrettini su Sky

Il tennista italiano torna in campo dopo lo stop per il Covid, che lo ha costretto a saltare Wimbledon. Berrettini sfiderà negli ottavi di finale dell'Atp 250 di Gstaad il francese Gasquet. Tutti gli incontri del giorno in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Tennis sempre protagonista sui canali Sky Sport. Questa settimana in diretta l'Atp 250 di Gstaad. Oggi è il giorno del ritorno in campo di Matteo Berrettini, costretto a rinunciare a Wimbledon per la positività al Covid dopo i successi sull'erba di Stoccarda e Queen's. Sulla terra rossa della Roy Emerson Arena Berrettini - testa di serie numero 2 del torneo svizzero - sfiderà negli ottavi di finale il francese Gasquet. Prima di questo match Thiem contro Delbonis, la prosecuzione di Varillas-Bautista Agut e la sfida tra la testa di serie numero 1 Ruud e Lehecka. Chiuderà il programma di giornata - tutta in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - il match tra Ramos Vinolas e Stricker.