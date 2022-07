Grande reazione del tennista italiano, che perde il primo set contro lo spagnolo ma al tie break del secondo rimonta da 1-5, per poi chiudere in fiducia nel terzo set. Ora per Berrettini la semifinale con l'austriaco Thiem: sabato, tutto in diretta su Sky Sport Tennis Condividi

Matteo Berrettini approda, non senza fatica, in semifinale all'Atp 250 di Gstaad. L’azzurro ha battuto in tre set lo spagnolo Pedro Martinez, numero 52 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6 7-6 6-1. Inizia subito in salita il match, con il break di Martinez che vale il 3-1. Lo spagnolo è in fiducia, mantiene il servizio e si porta sul 4-1. Anche grazie ai primi ace, Berrettini si avvicina ma Martinez tiene il servizio e si porta sul 5-3, guadagnandosi quattro set point. Matteo ne annulla tre ma si arrende al quarto e perde così il primo set. In sofferenza inizia anche il secondo con due palle break per Martinez: annullate entrambe. Si arriva fino al tie break, dove Berrettini compie un capolavoro. Va sotto 5-1 ma reagisce da campione. Rimonta, guadagna un set point e chiude. Si va al terzo set, che si apre subito con un break del tennista italiano, in fiducia ormai, capace di portarsi sul 4-0 e di chiudere il match con un 6-1 nel terzo set. Per l'italiano è l'undicesima vittoria di fila.

Semifinale contro Thiem In semifinale va così Berrettini, che se la vedrà con l’austriaco Dominic Thiem, vincitore nel primo match di giornata contro Varillas. Tutto da seguire in diretta in questo sabato su Sky Sport Tennis. Proprio agli Swiss Open di Gstaad Berrettini vinse il primo titolo ATP in carriera nel 2018, in finale contro un altro spagnolo, Roberto Bautista Agut. Dopo la positività al Covid che lo aveva costretto a dare forfait a Wimbledon, Berrettini era tornato in campo nella giornata di giovedì, battendo negli ottavi il francese Richard Gasquet. Non disputava un torneo dalla vittoriosa finale del Queen’s.