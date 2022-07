Torna in campo Sinner: oggi su Sky sfida Munar

E' il giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner: l'altoatesino, reduce dai quarti di finale a Wimbledon, fa il suo esordio questa sera (non prima delle 20) all'Atp 250 di Umago contro lo spagnolo Munar. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Di seguito il programma completo della giornata sui nostri canali

Scocca l'ora di Jannik Sinner all'Atp 250 di Umago. Il tennista altoatesino, all'esordio sulla terra croata dopo il bye al primo turno, scenderà in campo questa sera in ottavi di finale contro lo spagnolo Jaume Munar. L'azzurro, testa di serie numero 2 del seeding, torna a giocare dopo i quarti di finale a Wimbledon e la sconfitta al quinto set contro Novak Djokovic. Sarà il terzo match sul Centrale: il programma parte alle 16 e Sinner non giocherà comunque prima delle 20. L'incontro sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, così come le partite precedenti: Carballes Baena-Molcan (live dalle 16) e Rune-Zapata Miralles (a seguire).