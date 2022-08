La entry list: 24 italiani tra main draw e quali

Sarà uno Slam da record per il tennis italiano con 5 giocatori nel main draw (Sinner, Berrettini, Sonego, Musetti e Fognini) e 19 al via nelle qualificazioni. Il torneo di Flushing Meadows è in programma dal 29 agosto all'11 settembre

È iniziata la marcia d'avvicinamento verso gli US Open , l'ultimo Slam della stagione di tennis in programma dal 29 agosto all'11 settembre. A Flushing Meadows l'Italia sarà grande protagonista perché ci saranno 24 tennisti italiani al via nel torneo maschile . Cinque sono certi di un posto nel main draw (Sinner, Berrettini, Sonego, Musetti e Fognini), mentre in 19 giocheranno le qualificazioni. In ordine di ranking ci sono: Agamenone, Zeppieri, Cobolli, Cecchinato, Passaro, Magri, Nardi, Darderi, Pellegrino, Travaglia, Seppi, Arnaboldi, Bonadio, Maestrelli, Brancaccio, Vavassori, Arnaldi, Marcora e Moroni.

Djokovic presente, ma c'è il rebus ingresso negli Usa

leggi anche

Djokovic, allenamento a base di capoeira. Video

Nella entry list maschile c'è il numero uno al mondo e campione in carica Daniil Medvedev, pronto al ritorno dopo l'assenza forzata a Wimbledon, ma anche Novak Djokovic. La presenza del serbo, però, è incerta visto che attualmente non può entrare negli Stati Uniti in quanto non vaccinato. Ci sarà Rafa Nadal, così come tutti gli atleti russi e bielorussi (oltre a Medvedev sono in lista Rublev, Khachanov, Karatsev e Ivanshka).