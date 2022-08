ATP Montreal, dove vedere la Rogers Cup in tv

Si apre la stagione del cemento americano con la Rogers Cup, il Masters 1000 di Montreal in programma dall'8 al 14 agosto. Due italiani nel tabellone principale: sono Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Il tornero sarà trasmesso su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Da lunedì 8 a domenica 14 agosto grande tennis in diretta su Sky con il Masters 1000 di Montreal in programma sul cemento dell’IGA Stadium della città canadese. La Rogers Cup verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW e alle telecronache si alterneranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Zancan, Paolo Ciarravano e Fabio Tavelli, affiancati nel commento da Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi, Laura Garrone e Nicolò Cotto.