Toronto, Giorgi agli ottavi: battuta Mertens

Continua la marcia di Camila Giorgi al WTA 1000 di Toronto. L'azzurra, che lo scorso anno ha vinto il torneo canadese (si era giocato a Montreal data per l'alternanza che caratterizza il Canada Open), ha guadagnato un posto negli ottavi di finale, battendo al 2° turno la belga Elise Mertens, n. 37 WTA, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 33 minuti. Una grande prestazione di Giorgi che ieri aveva battuto la n. 10 al mondo Emma Raducanu. La maceratese conferma l'ottimo feeling con il Canada: per lei è l'ottava vittoria di fila nel Paese, un ottimo biglietto da visita verso gli US Open.