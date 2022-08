Ci aspetta un'altra grande giornata di tennis a Cincinnati nel terzo turno del Masters 1000 statunitense, con tutti i big in campo, dal numero 1 del mondo Medvedev a Tsitsipas e Alcaraz. E il gran finale nella notte: Sinner si gioca la qualificazione agli ottavi contro Auger-Aliassime. Tutto il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 21 agosto

Sarà la notte della verità al Masters 1000 di Cincinnati per Jannik Sinner, l'unico italiano 'sopravvissuto' sul cemento del Lindner Family Tennis Center. Dopo la maratona di oltre 3 ore con l'australiano Thanasi Kokkinakis e il buon 'test' contro il serbo Miomir Kecmanovic (che ha alzato bandiera bianca per un problema fisico quando l'altoatesino era in vantaggio di un set e sul 3-1 nel secondo) l'azzurro sfiderà un altro terribile NextGen, il 7 del seeding Felix Auger-Aliassime. C'è solo un precedente con il canadese e il 21enne di Sesto Pusteria - testa di serie n. 10 in Ohio - vorrà riequilibrare i conti, 'cancellando' quel match del secondo turno di Madrid 2022 perso nettamente (6-1, 6-2!). Scenderanno in campo non prima dell'una, nell'attesa... il programma degli ottavi è ricchissimo, con tanti big in campo, da Daniil Medvedev a Carlos Alcaraz. Il canale di riferimento, come sempre, sarà Sky Sport Tennis, con diversi incontri in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Action.