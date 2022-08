Us Open 2022, calendario e guida dell'ultimo Slam

Gli US Open, ultimo slam della stagione di tennis, prenderanno il via lunedì 29 agosto sui campi in cemento di New York. Sarà la 142^ edizione dello slam statunitense, vinto da quattro tennisti diversi negli ultimi quattro anni. Il detentore è il russo Daniil Medvedev che torna a Flushing Meadows da numero 1 al mondo, al rientro in uno Slam dopo l'esclusione a Wimbledon. Riflettori puntati anche su Nadal, Alcaraz e Tsitsipas, mentre non ci saranno Zverev (ancora fermo a causa dell'infortunio rimediato al Roland Garros) e Djokovic (non può entrare negli Stati Uniti per via del divieto d'accesso ai non vaccinati contro il Covid). Le speranze italiane sono riposte soprattutto su Jannik Sinner, che a New York non è mai andato oltre gli ottavi, e Matteo Berrettini, semifinalista nel 2019.