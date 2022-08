Berrettini sorteggiato dalla parte di Medvedev

Sorteggiato il tabellone di Flushing Meadows. Berrettini e Sonego inseriti nella parte alta del tabellone, quella presidiata dal numero uno del mondo Medvedev e dal numero 4 Tsitsipas. Musetti, Sinner e Fognini dall'altro lato, quello di Nadal e Alcaraz. Confermata le assenze di Djokovic (che da non vaccinato non può entrare negli Usa) e di Zverev ancora in convalescenza

Cinque italiani e quattro italiane al via degli Us Open, che partono lunedì 29 agosto per concludersi con la finale in programma domenica 11 settembre. Matteo Berrettini è stato inserito nella parte alta del tabellone, quella del numero uno del mondo, il russo Daniil Medvedev, come Lorenzo Sonego. Gli altri tre italiani presenti nel tabellone maschile, cioè Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini, sono stati sorteggiati invece dall’altro lato, quello dove sono presenti gli spagnoli Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. Matteo Berrettini, numero 15 del mondo, inizierà il suo torneo contro il boliviano Hugo Dellien, numero 73 del ranking. Per Sinner il sorteggio ha previsto l’esordio contro il tedesco Altmaier (numero 93 ATP). Il belga Goffin (62) sarà il rivale di Musetti, per Sonego ci sarà lo statunitense Thompson (103), mentre a Fognini tocca il russo Karatsev (38). Nel tabellone femminile, questi gli accoppiamenti: Jasmine Paolini se la vedrà con la numero uno al mondo, la polacca Iga Swiatek, Martina Trevisan (numero 27 della classifica WTA) con la russa Evgeniya Rodina, Camila Giorgi con l’ungherese Anna Bonda, Lucia Bronzetti con la statunitense Lauren Davis.