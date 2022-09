Il programma di oggi: Fognini-Nadal e non solo

Tre azzurri in campo oggi per gli incontri di 2° turno della parte bassa del tabellone: riflettori puntati sull'Arthur Ashe per Fognini-Nadal, ma anche per il doppio delle sorelle Williams. Musetti e Sinner sfidano due giocatori provenienti dalle qualificazioni (Brouwer ed Eubanks)

Sarà un lungo giovedì per i tennisti italiani agli US Open. Sono in programma gli incontri di 2° turno della parte bassa del tabellone e tre azzurri scenderanno in campo. Il primo sarà Jannik Sinner: l'altoatesino, dopo aver superato in 5 set il tedesco Altmaier, affronterà lo statunitense Eubanks, n. 145 al mondo, proveniente dalle qualificazioni. Stesso "status" anche per l'avversario di Musetti, l'olandese Brouwer, n. 181 ATP. Una lunga attesa verso il big match tra Fabio Fognini e Rafael Nadal, in programma nella notte tra giovedì e venerdì sull'Arthur Ashe. Sarà il 18° confronto tra i due: in vantaggio lo spagnolo 13-4, ma Fabio ha già vinto contro di lui a Flushing Meadows.