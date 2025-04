Alcaraz in semifinale: De Minaur ko in 2 set

Ottava vittoria consecutiva per Alcaraz che supera un primo set complicato e batte De Minaur. Fuori il campione uscente Ruud, battuto da Rune. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Carlos Alcaraz continua a vincere e convincere. Il n. 2 al mondo è in semifinale all'Atp 500 di Barcellona grazie al successo in due set (7-5, 6-3) su Alex De Minaur. L'ottava vittoria consecutiva del murciano che ha avuto qualche difficoltà soltanto nel primo set, in cui ha recuperato due volte un break di vantaggio e chiuso dopo un'ora. Più semplice, invece, la gestione del secondo parziale in cui Alcaraz ha cambiato marcia (limitando il numero degli errori gratuiti) e indirizzato il set con il break nel sesto game. Si è interrotta, invece, la corsa del campione uscente Casper Ruud. Il norvegese, n. 2 del seeding, ha perso in due set contro Holger Rune che in semifinale affronterà Karen Khachanov.