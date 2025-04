Darderi si ferma ai quarti: Shelton vince in 2 set

Stop dopo sette successi di fila per Darderi, battuto in due set da Ben Shelton. Per l'italoargentino si conferma il tabù dei top 20: 0 vittorie e 6 sconfitte. Luli tornerà in campo da mercoledì al Masters 1000 di Madrid

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Luciano Darderi all'Atp 500 di Monaco di Baviera . Reduce da sette vittorie consecutive, l'italoargentino è stato battuto da Ben Shelton con il punteggio di 6-4, 6-3 in poco meno di un'ora e un quarto di gioco. Una partita di alto livello del n. 15 al mondo, la migliore giocata finora a Monaco di Baviera con 29 vincenti a referto, 7 ace e il 77% di punti vinti con la prima. Qualche piccolo rimpianto per Darderi soprattutto nel secondo set, in cui era avanti di un break.

Il racconto del match

Il primo set è all'insegna dell'equilibrio. Darderi mette in campo tante prime e riesce a tener testa al consueto gioco spumeggiante di Shelton. L'azzurro annulla una palla break nel sesto game, ma al decimo game perde il servizio che vale anche il set per Shelton. Sul 30-30 l'americano conquista un set point con un potente passante, poi lo converte con una risposta vincente. Nel secondo set parte meglio Darderi che va avanti di un break, ma dal 2-1 e servizio perde quattro giochi consecutivi. Un passaggio che indirizza e conferma il tabù top 20 per Darderi che non ha mai battuto in carriera un giocatore tra i primi 20 al mondo. Shelton accede così in semifinale dove affronterà Francisco Cerundolo, reduce dalla vittoria su David Goffin.