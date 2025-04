Sinner sorride con Draper: "Di nuovo in campo"

Dall'indoor di Beaulieu-sur-Mer al sole di Monte-Carlo. Dopo aver ripreso gli allenamenti in Costa Azzurra nella giornata di giovedì, Jannik Sinner è tornato a casa, al Monte-Carlo Country Club. Il primo allenamento sulla terra rossa del Principato, dopo che la pioggia dei giorni scorsi ha costretto il n. 1 al mondo prima a rinviare la ripresa in campo (prevista per mercoledì) e poi a scegliere i campi indoor del Tennis Club Beaulieu. Un Sinner sorridente, come dimostra la prima foto "ufficiale" postata sui social, insieme all'amico Jack Draper che tra qualche giorno volerà a Madrid per il secondo Masters 1000 stagionale sulla terra. "Di nuovo in campo, grazie Jack" il breve messaggio di Sinner che da domenica scorsa può allenarsi senza limitazioni, essendo entrato nell'ultimo terzo della sospensione concordata con la Wada. Per Jannik il countdown prosegue verso il rientro a Roma, primo torneo del "trittico" sulla terra rossa che proseguirà con Amburgo e il Roland Garros.

Leggi anche Vagnozzi: "Sinner ha preso il meglio dallo stop"