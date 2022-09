Sinner al 3° turno: battuto l'americano Eubanks

L'altoatesino supera lo statunitense Christopher Eubanks in tre set: nel turno successivo affronterà Dimitrov o Nakashima. Ora in campo Musetti contro l'olandese Brouwer, nella notte il big match Fognini-Nadal

Dopo Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner raggiunge il 3° turno degli US Open. L'azzurro, n. 11 del seeding, ha eliminato lo statunitense Christopher Eubanks, n. 145 al mondo, proveniente dalle qualificazioni. Dopo un primo turno complesso contro il tedesco Altmaier, Sinner si è riscattato con un successo agevole: 6-4, 7-6(8), 6-2 in 2 ore e 25 minuti. L'altoatesino ha avuto difficoltà qualche difficoltà solo nel secondo set (durato 68 minuti e concluso al tie break, dove l'azzurro ha convertito solo il quarto set point), mentre negli altri due parziali è sempre stato in controllo. Pochi errori e alte percentuali di punti vinti al servizio (85% con la prima): queste le armi di Sinner che nel turno successivo sfiderà il vincente del match tra Grigor Dimitrov e Brandon Nakashima.