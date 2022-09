Dopo aver saltato Montreal, Cincinnati e gli US Open, l'ex numero 1 del mondo non parteciperà nemmeno alla sfida dei gironi di Coppa Davis contro la Spagna (dal 13 al 18 settembre a Valencia). Lo riporta Sportski zurnal, spiegazione data dal capitano della Serbia Victor Troicki: "Non giocherà per motivi personali, questa volta non può proprio". Come Djokovic non ci sarà nemmeno Nadal, notizia annunciata nelle scorse settimane

Novak Djokovic non parteciperà alla sfida della fase a gironi di Coppa Davis contro la Spagna, appuntamento in programma dal 13 al 18 settembre a Valencia. Lo ha riportato l'edizione odierna di Sportski zurnal, spiegazione data dal capitano della Serbia, Victor Troicki: "Non giocherà per motivi personali. È stato presente per la Nazionale innumerevoli volte, ma questa volta non può proprio. Se riusciremo ad andare avanti nel torneo potrebbe unirsi a noi a Malaga, a novembre". Proprio nella città spagnola, dal 21 al 27 novembre, si assegnerà il titolo. La Serbia è inserita nel gruppo B contro Corea del Sud, Canada e proprio Spagna, che come annunciato nelle scorse settimane non avrà a disposizione Rafa Nadal. L'Italia giocherà invece nel girone a Bologna contro Croazia, Argentina e Svezia.