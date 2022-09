Berrettini-Ruud alle 18: in palio la semifinale

Si chiama Casper Ruud l'ostaco che separa Matteo Berrettini dalle semifinali degli US Open. Saranno proprio loro i protagonisti del match che aprirà il programma del martedì a Flushing Meadows, una sfida che si ripropone per la sesta volta negli ultimi quattro anni. Il bilancio pende a favore del norvegese (3-2), con la vittoria nell'ultimo precedente a Gstaad, in finale su terra rossa, lo scorso 24 luglio. Tuttavia Berrettini ha vinto l'unico match disputato su cemento, proprio agli US Open nel 2020: un netto 3-0. Entrambi hanno mostrato luci e ombre nel proprio percorso, ma di fronte c'è un prestigioso traguardo per entrambi. Vale doppio per Ruud che, in caso di vittoria del torneo, diventerebbe il nuovo n. 1 al mondo. Chi vince oggi affronterà Kyrgios o Khachanov, ultimo match del giorno sull'Arthur Ashe.