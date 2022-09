Swiatek è la regina di New York: battuta Jabeur

Dopo due Roland Garros, la polacca aggiunge nella sua bacheca anche lo Slam newyorkese: 6-2, 7-6(5) il punteggio finale in poco meno di due ore di gioco. Jabeur, al secondo ko consecutivo in una finale Slam, si consola con il best ranking: da lunedì tornerà n. 2 al mondo

A New York c'è una nuova regina. È Iga Swiatek che per la prima volta ha vinto il torneo femminile degli US Open, dominando la finale contro la tunisina Ons Jabeur. La polacca era la favorita della vigilia e ha confermato le aspettative: 6-2, 7-6(5) il punteggio finale dopo un'ora e 51 minuti di gioco. Per la nativa di Varsavia è il terzo Slam in carriera, il secondo dell'anno dopo il Roland Garros. Dopo Wimbledon, invece, è il secondo ko consecutivo in finale Slam per Jabeur, prima araba in finale a Flushing Meadows.