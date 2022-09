Sale l’attesa per la Coppa Davis (in diretta su Sky). Italia impegnata da mercoledì a Bologna con Croazia, Argentina e Svezia. Matteo Berrettini a Sky: "Questa competizione ha un’atmosfera ed un’energia unica, giocare per la propria Nazione è speciale. Dobbiamo crederci e sognare in grande, siamo carichi e competitivi, ma pensiamo a una partita alla volta. Gli obiettivi da qui a fine stagione sono la Davis e le Atp Finals. Alcaraz? Ha dimostrato di essere il più forte". IL VIDEO

