Italia in campo a Bologna contro la Croazia nel match che apre il cammino verso le Finals di Coppa Davis a Malaga. Musetti avanti un set a zero con Gojo (6-4), più tardi Berrettini-Coric e il doppio Bolelli/Fognini contro Mektic/Pavic. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro sito cronaca e aggiornamenti

