Alcaraz conquista New York: è il suo primo Slam

Il baby prodigio è diventato campione. Non chiamatelo soltanto talento, perché adesso Carlos Alcaraz è anche un campione Slam. Il 19enne murciano ha vinto gli US Open, mettendo in bacheca il suo primo (e siamo certi che non sarà l'ultimo) major della sua carriera. Sono servite 3 ore e 23 minuti allo spagnolo per avere la meglio su Casper Ruud: 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3 il punteggio finale. Una vittoria che vale doppio per Alcaraz: non solo lo slam, ma anche la prima posizione del ranking ATP, il più giovane di sempre a 19 anni, 4 mesi e 6 giorni. Numeri da predestinato.