Esordio ok per Sonego a Metz: Karatsev ko 7-5, 6-3

Buona la prima per Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Metz (in programma su Sky Sport). Battuto al primo turno 7-5, 6-3 il russo Aslan Karatsev, sesta testa di serie del torneo. Negli ottavi sfiderà il vincente del match tra Goffin e Simon. Già certo l'avversario dell'altro azzurro in tabellone, Lorenzo Musetti, che affronterà l'americano Korda

Esordio vincente per Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Metz. L'italiano nel primo turno batte per la prima volta in carriera il russo Aslan Karatsev, testa di serie numero 6 del torneo, 7-5, 6-3 in un'ora e 54 minuti di gioco. Un successo importante, per punti e morale, ottenuto dall'azzurro con forza e determinazione contro un avversario dalla classifica migliore (Sonego è n.65 Atp, Karatsev occupa la 39esima posizione del ranking). Un incontro che ha visto Sonego partire subito forte, volando 4-1 (break nel quarto gioco). Sul 5-3 e servizio, il torinese accusa una battuta a vuoto, riportando in partita il russo, bravo ad approfittarne agganciando Sonego sul 5-5. Ma all'undicesimo game, Karatsev si scioglie, regalando il break all'italiano con due doppi falli ed un errore gratuito. Portato a casa il primo set in 52 minuti, il secondo sembra quasi una fotocopia del primo. Sonego (efficace con il dritto e la prima di servizio) firma il break al quarto gioco, scappa sul 4-1, ma Karatsev si riporta sotto sul 4-3. Ed è proprio all'ottavo gioco che l'italiano piazza l'affondo decisivo, conquistando il break a zero e confermandolo poi nel proprio turno di battuta, chiudendo con un ace il set e l'incontro. Ora per Sonego, negli ottavi di finale, ci sarà il vincente della sfida tra il belga Goffin e il francese Simon.