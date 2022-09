Roger Federer ha incontrato i giornalisti a Londra a due giorni dal via della Laver Cup, suo ultimo torneo da giocatore professionista. "L'obiettivo è giocare il doppio venerdì, sarebbe bello farlo con Nadal, che è stato un rivale e un amico. Da sabato giocherà Berrettini al mio posto. Sono orgoglioso di quanto fatto nella mia carriera, mi spiace vedere la gente triste per il mio ritiro". La Laver Cup dal 23 al 25 settembre in diretta su Eurosport (210 e 211 Sky)

