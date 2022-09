In vista dell'ultimo match della carriera, in doppio con Nadal alla Laver Cup, Federer scalda il braccio in smoking a ping pong contro Schwartzman. L'eleganza, come di consueto, non è solo nell'abito ma anche nella giocata: vedere per credere. La Laver Cup 2022 andrà in scena dal 23 al 25 settembre alle O2 Arena e sarà trasmessa in diretta da Eurosport 1, canale 210 Sky e disponibile anche su SkyGo

UFFICIALE: SARA' DOPPIO FEDERER-NADAL