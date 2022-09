L'ultimo discorso da professionista Roger Federer lo fa in lacrime: "E' stata una festa, era quello che volevo. Un viaggio perfetto. Mi sono goduto tutti i momenti della giornata. E' stato fantastico avere queste leggende al mio fianco, non volevo sentirmi solo". In lacrime anche Nadal, che non ha trattenuto la commozione

E' finita con Roger Federer al centro del campo, in lacrime . Pochi metri più in là, commosso, Rafa Nadal, con cui aveva appena condiviso il campo un'ultima volta. Lo svizzero lascia il tennis con una sconfitta , ma con il sorriso di chi è entrato nella leggenda. Quella di Londra è stata una festa , un arrivederci, anche se in ruoli differenti.

"Giornata fantastica, è stata la festa che volevo"

"E' stata una giornata fantastica, sono felice di essere qui. Mi sono goduto tutti i gesti un'ultima volta, sono qui con amici, fans e famiglia. Temevo di stirarmi, ero davvero stressato. Sono arrivato alla fine, la partita è stata stupenda. E' stato fantastico avere al mio fianco Rafa e tutte le leggende che sono arrivate qui per me. Non volevo sentirmi solo oggi, per questo ho scelto di dire addio in una competizione a squadra. Mi sono sempre sentito in un team. Volevo una festa, era quello che speravo. E' merito di Mirka se sono qui, avrebbe potuto fermarmi tempo fa. Grazie alla famiglia e a tutti voi".