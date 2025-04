Per l'azzurro una piccola elongazione alla coscia destra a seguito del problema accusato nella finale di Monte-Carlo. Musetti, dunque, sarà presente al Masters 1000 di Madrid, in programma dal 21 aprile al 4 maggio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Buone notizie per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro ha riportato una piccola elongazione alla coscia destra, a seguito del problema avuto nel corso del terzo set della finale del Masters 1000 di Monte-Carlo contro Carlos Alcaraz domenica scorsa. Nulla di grave, dunque, per il n. 11 del mondo, che già da questo venerdì 18 aprile ricomincerà ad allenarsi sul campo e parteciperà al Masters 1000 di Madrid (in programma dal 21 aprile al 4 maggio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW).