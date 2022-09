Lorenzo Musetti in semifinale al torneo ATP 250 di Sofia: il toscano ha sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff 7-6, 6-1. Ora in campo Sinner contro l'australiano Vukic, n°144 del ranking: il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti vola in semifinale del “Sofia Open”, torneo ATP 250 che si sta disputando sul veloce indoor dell’Armeec Arena della capitale della Bulgaria (diretta Sky Sport e NOW). Il 20enne di Carrara, n.30 del ranking e quarto favorito del seeding, ha sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff, n.133 ATP, promosso dalle qualificazioni con il punteggio di 7-6, 6-1. Musetti centra la quinta “semi” in carriera, la seconda in questo 2022 dopo quella nel “500” di Amburgo (dove poi ha vinto il titolo), la prima sul veloce indoor. Per lui c’è profumo di “best ranking” (al momento è virtualmente n.26). Sabato in semifinale affronterà lo svizzero Marc-Andrea Huesler, n°95 del ranking: tra i due non ci sono precedenti.