A Firenze per partecipare all’Atp 250, così il tennista sulla stagione: “Sono in forma, le settimane importanti saranno a Vienna e Parigi ma un buon risultato qui dà fiducia. Voto alla stagione? Gli infortuni fan parte dello sport, un po' di sfortuna col covid a Wimbledon ma la stagione è da 8: complicata, non perfetta, ma quando sono stato sano i risultati sono arrivati”. Sulla corsa alle Finals: “Ci credo, la speranza è l’ultima a morire”. Nel pre di Fiorentina-Lazio, Berrettini ha ricevuto le chiavi della città