Paolini ko in finale: vince Blinkova

Si ferma in finale la corsa di Jasmine Paolini al WTA 250 di Cluj-Napoca, in Romania. La tennista toscana, n. 78 del ranking WTA e alla sua seconda finale in carriera nel circuito, ha perso contro la russa Anna Blinkova, n. 138 al mondo: 6-2, 3-6, 6-2 il punteggio in un'ora e 41 minuti di gioco. Per Blinkova si tratta del primo titolo alla prima finale giocata. Non mancano i rimpianti per Paolini che è riuscita a mettere in campo l'85% di prime palle, ma ha vinto solo il 53% di punti. Difficoltà, invece, in risposta: solo una volta è riuscita a strappare il servizio a Blinkova (decisivo per la vittoria del secondo set), conquistando il 20% di punti sulla prima della russa. Per Paolini resta comunque il miglior risultato del 2022 a poche settimane dalle finali di Billie Jean King Cup, in programma dall'1 al 6 novembre a Praga. Con questo risultato l'azzurra risale la classifica WTA: da lunedì sarà n. 68 al mondo.