Fabio Fognini non è riuscito a resistere alla bellezza del Golfo e subito dopo il successo al 1° turno contro il francese Hugo Grenier al torneo ATP di Napoli, si è tuffato in mare per un bagno rinfrescante. Berrettini lo prende bonariamente in giro: Fabio ha festeggiato con un bagno? Beh, lui c’ha il fisico….”

BERRETTINI E MUSETTI AI QUARTI