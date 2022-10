Berrettini in semifinale: Daniel ko in due set

Prestazione solida e buone sensazioni per l'azzurro che contro il giapponese Daniel non concede palle break e vince in poco meno di 90 minuti. Per Berrettini è la quinta semifinale stagionale nel circuito: adesso Zhang o McDonald. Ora Musetti contro il colombiano Galan. Intanto Fognini è stato eliminato al 2° turno dal n° 1 del seeding Pablo Carreno Busta

Continua senza soste la marcia di Matteo Berrettini all'ATP di Napoli. Sul lungomare Caracciolo il tennista romano ha centrato la qualificazione in semifinale, battendo in due set il giapponese Taro Daniel: 6-2, 6-3 il punteggio finale in un'ora e 25 minuti. Prestazione solida e buone sensazioni per Berrettini che non ha mai concesso palle break all'avversario e ha vinto l'89% di punti con la prima di servizio. Berrettini, alla quinta semifinale stagionale nel circuito, attende il cinese Zhang o lo statunitense McDonald, ma soprattutto continua a guadagnare punti importanti nella Race per le ATP Finals. Nel pomeriggio in campo anche Lorenzo Musetti, impegnato contro il colombiano Galan nel quarto della parte alta del tabellone.