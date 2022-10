Auger Aliassime vince Anversa: battuto Korda

Dopo Firenze, il canadese vince anche il torneo belga battendo in finale lo statunitense Korda, n. 36 al mondo. Per Auger Aliassime le ATP Finals sono vicine: attualmente è n. 7 della Race

Continua il momento magico di Felix Auger Aliassime. Dopo Firenze, il tennista canadese ha vinto anche l'ATP 250 di Anversa battendo in finale Sebastian Korda, n. 36 al mondo: 6-3, 6-4 il punteggio in un'ora e 23 minuti di gioco. Un'altra partita perfetta giocata da Auger Aliassime che, dopo il ko al primo turno ad Astana, ha cambiato marcia e vinto otto match consecutivi, concedendo solo due set agli avversari. Tra chi è caduto sotto i colpi del canadese c'è anche Korda che nel finale del primo parziale ha accusato un problema alla spalla destra. Decisivi per la vittoria di Auger sono stati due break, uno per set, conquistati nella fase centrale dei due parziali.