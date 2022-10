Nell'arena sul lungomare Caracciolo è derby azzurro per la vittoria del torneo. Berrettini cerca il suo ottavo titolo in carriera, Musetti il suo secondo stagionale dopo l'ATP 500 di Amburgo. Sarà il primo confronto tra il romano e il carrarese che non si sono mai affrontati prima. Finale in diretta su Supertennis (canale 212 della piattaforma Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

