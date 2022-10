ATP 500 Vienna: c'è Sinner, Berrettini in dubbio

Passa da Vienna la corsa verso le ATP Finals di Jannik Sinner (che torna in gara dopo l'infortunio di Sofia). Anche Matteo Berrettini, reduce dalla finale a Napoli, punta le Finals, ma la sua presenza al 500 austriaco è in dubbio ("non so se ci sarò"). Al via anche Lorenzo Sonego nel tabellone principale guidato da Daniil Medvedev. Un torneo da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

