Lorenzo Musetti esce di scena al debutto negli “Swiss Indoors Basel”, ATP “500” che si sta disputando sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. Il 20enne di Carrara, n.23 ATP (“best ranking” dopo il secondo titolo del 2022 - ed in carriera - conquistato alla Tennis Napoli Cup) ed ottava testa di serie, è stato rimontato in tre set dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, n.40 del ranking. 1-6, 6-3, 6-4 i parziali per l'iberico, che si era trovato sotto 4-1 nel terzo parziale, dovendo anche salvare due palle del doppio break. Musetti, visibilmente stanco come si poteva notare anche da una vistosa fasciatura al braccio destro, aveva giocato in doppio poche ore prima con il rivale, sconfitti al super tie-break dal salvadoregno Arevalo e dall’olandese Rojer, primi favoriti del seeding. Lorenzo tornerà in campo la prossima settimana a Parigi Bercy, poi per le Next Gen Finals e infine per le Finals di Coppa Davis: tutti appuntamenti da non perdere su Sky Sport.