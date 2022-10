Andreas Seppi: “Fiero di ritirarmi a 38 anni"

L’altoatesino ha raccontato a Sky Sport 24 le emozioni della sua ultima partita da professionista: “Me la sono goduta fino in fondo, è stato speciale chiudere a Ortisei davanti a famiglia e amici”. L’azzurro ha tracciato anche un bilancio della sua carriera: “Avrei firmato per giocare fino a 38 anni, una fortuna non aver subito infortuni gravi”. E sul conterraneo Sinner prevede: “Gioca a livello altissimo, crescendo fisicamente avrà meno problemi”