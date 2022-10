Bercy, tre italiani oggi in campo LIVE su Sky

Sinner sarà impegnato sul Centrale (4° match dalle 11) contro lo svizzero Huesler, proveniente dalle qualificazioni. Musetti e Sonego, invece, giocheranno sul Campo 1: il carrarese affronterà Cilic, il torinese se la vedrà con Tiafoe. Il Masters 1000 di Parigi Bercy è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Subito gli italiani in campo al Masters 1000 di Parigi Bercy, ultimo torneo della stagione prima delle Nitto ATP Finals. Sinner, Musetti e Sonego sono tra i protagonisti del primo giorno di incontri alla Accor Arena con 14 incontri in programma. Sinner scenderà in campo sul Centrale nel quarto match dalle ore 11.00 contro lo svizzero Marc-Andrea Huesler, n. 62 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Saranno impegnati sul Campo 1, invece, Musetti e Sonego, rispettivamente contro Marin Cilic e Frances Tiafoe, n. 15 e n. 16 del seeding. Sarà possibile seguire i match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.