Terza giornata al Masters di Bercy, dove si completano gli incontri di secondo turno. Non sbaglia il n°1 del mondo Carlos Alcaraz, che batte il giapponese Nishioka. Subito fuori Daniil Medvedev, sconfitto da De Minaur. Auger-Aliassime si salva dopo una furibonda battaglia con Ymer e avvicina il sogno Finals. Stasera il debutto di Nadal. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

I RISULTATI DEGLI ITALIANI