Alcaraz: "Non so se ci sarò alle ATP Finals"

Il n. 1 al mondo si è ritirato durante il quarto di finale a Parigi Bercy contro Rune per un problema agli addominali. "Devo andare a casa, fare gli esami e verificare l'entità del problema" ha spiegato Alcaraz. Le ATP Finals a Torino inizieranno il 13 novembre, da seguire in diretta su Sky Sport: in caso di forfait dello spagnolo entrerebbe lo statunitense Fritz

A pochi giorni dalle Nitto ATP Finals di Torino è scattato l'allarme per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, n. 1 al mondo, si è ritirato nei quarti di finale al Masters 1000 di Parigi Bercy per un problema agli addominali, accusato nella parte finale del secondo set. "Non so se ci sarò alle ATP Finals - ha detto Alcaraz subito dopo l'incontro con Rune - Devo andare a casa, fare degli esami e verificare l'entità del problema". I tempi, d'altronde, sono ristretti visto che il 13 novembre ci saranno i primi incontri sul cemento indoor del PalaAlpitour. In caso di forfait di Alcaraz, tra gli otto "maestri" entrerebbe lo statunitense Taylor Fritz, attualmente prima riserva.