Rune e Auger-Aliassime in semifinale a Bercy

Sarà Rune-Auger Aliassime la semifinale nella parte alta del tabellone al Masters 1000 di Parigi Bercy . La notizia di giornata nei primi due incontri sul cemento indoor dell'Accor Arena è il ritiro del n. 1 al mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, sceso in campo nella sfida tra teenager contro Rune, si è ritirato durante il tiebreak del secondo set a causa di un problema agli addominali che gli impediva di servire. Una partita sempre in salita per Alcaraz che ha sofferto contro un ottimo Rune, dominante per un set e mezzo. Lo spagnolo è apparso in crescita nel secondo parziale, ma sul 6-5 ha chiesto l'intervento del fisioterapista e, successivamente, ha alzato bandiera bianca sul 3-1 in favore dell'avversario durante il tiebreak. Da verificare le sue condizioni in vista delle Nitto ATP Finals di Torino.

Auger-Aliassime fa 16

Non conosce soste la marcia di Felix Auger-Aliassime. Il tennista canadese ha centrato la sua sedicesima vittoria consecutiva, battendo nei quarti di finale Frances Tiafoe con il punteggio di 6-1, 6-4 in poco più di un'ora e mezza. Un'altra prestazione straordinaria di Auger-Aliassime, impeccabile al servizio (0 palle break concesse) e brillante in risposta con il 53% di punti vinti sulla seconda di Tiafoe. Lo statunitense ha cercato in ogni modo nel secondo set di riaprire il match, ma non ci è riuscito. Auger-Aliassime diventa il quinto tennista in attività per numero di vittorie consecutive in carriera: meglio di lui hanno fatto solo Medvedev (20), Murray (28), Nadal (32) e Djokovic (43).