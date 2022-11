Djokovic-Rune per il titolo, LIVE alle 15 su Sky

Ultimo atto a Bercy: Djokovic va a caccia del suo 39° titolo nei Masters 1000, Rune del primo. In caso di vittoria, il danese entrerebbe in top 10 e diventerebbe la prima riserva per le ATP Finals. La finale è in diretta alle ore 15 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Condividi

Un campione affermato contro l'astro nascente, l'esperto contro il giovane. Ci sono tutti gli elementi per un vero e proprio scontro generazionale nella finale del Masters 1000 di Parigi Bercy che vedrà in campo Nole Djokovic e Holger Rune. Da una parte il vincitore di 21 Slam, dall'altra un 19enne (5° finalista più giovane di un Masters 1000 nella storia) che si ritrova davanti uno dei suoi idoli adolescenziali, come testimoniato dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

Il percorso a Bercy leggi anche Djokovic batte Tsitsipas: in finale sfiderà Rune Rune arriva a questa finale (la quarta consecutiva nel circuito) dopo un cammino incredibile, fatto di 4 vittorie di fila contro top 10. Prima Hurkacz, poi Rublev, Alcaraz e, infine, Auger-Aliassime. Tutte senza mai perdere un set. La quinta avrebbe un valore speciale: in caso di successo oggi, infatti, Rune diventerebbe n. 10 al mondo e guadagnerebbe il ruolo di prima riserva per le ATP Finals. A Torino ci sarà sicuramente Djokovic che è reduce da 20 vittorie consecutive nel circuito e non perde dal 31 maggio 2022, nel quarto di finale del Roland Garros contro Nadal. Dopo aver eliminato Cressy, Khachanov e Musetti senza difficoltà, Nole ha lottato in semifinale contro Tsitsipas, eliminandolo soltanto al terzo set dopo 2 ore e 20 di gioco.

Djokovic-Rune, i precedenti leggi anche Alcaraz non giocherà le Finals: "Out 6 settimane" C'è un solo precedente tra i due giocatori che risale al 1° turno degli US Open 2021. Djokovic, poi finalista di quella edizione vinta da Medvedev, vinse in quattro set con il punteggio di 6-1, 6-7(5), 6-2, 6-1 in 2 ore e 15 minuti. Vinse Nole, ma il pubblico era tutto dalla parte di Rune che si era presentato in campo con una borsa blu dell'Ikea. Il danese all'epoca era n. 145 al mondo, oggi si ripresenta da n. 12 e, in caso di vittoria, entrerebbe in top 10.



Dove vedere la finale del Masters 1000 Parigi Bercy Il match tra Djokovic e Rune, valido per la finale del Masters 1000 di Parigi Bercy 2022, è in programma oggi alle ore 15 sul Campo Centrale della Accor Arena. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. La partita è disponibile anche su SkyGo. Telecronaca di Elena Pero, commento di Paolo Bertolucci.